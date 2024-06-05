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فنون ومشاهير

بالصور... كارين رزق الله تستمتع بالطقس الحار من أمام حوض السباحة

Lebanon 24
05-06-2024 | 08:40
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نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، مجموعة من الصور عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تستمتع بالطقس الحار، أمام حوض السباحة، خارج منزلها.
 
 
وقالت كارين: "يا له من يوم جميل".
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