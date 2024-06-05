بالصور... كارين رزق الله تستمتع بالطقس الحار من أمام حوض السباحة

نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، مجموعة من الصور عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تستمتع بالطقس الحار، أمام حوض السباحة، خارج منزلها.

وقالت كارين: "يا له من يوم جميل".