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فنون ومشاهير

نانسي عجرم تفاجئ عروسين في حفل خطوبتهما (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:30
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أحيت الفنانة نانسي عجرم، امس، حفل خطوبة مميز في مصر، حيث فاجأت العروسين وخلقت أجواء رائعة وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الحماسية، التي رقص على انغامها العروسين واقربائهما واصدقائهما، الذين راحوا يرددون كلمات الأغنيات التي حفظوها عن ظهر قلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحل توثق الأجواء المميزة، اذ كان لافتا مقطع فيديو يظهر والد العروس وهو يرقص مع نانسي عجرم ويردد كلمات اغنياتها.

 
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