ليلى أحمد زاهر تتحدث عن خلافها مع خطيبها هشام جمال

حلّت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ضيفةً على برنامج "سينماتيك" المذاع على التلفزيون السعودي، حيث كشفت عن مرورها بأزمة مع خطيبها الفنان هشام جمال بسبب شخصية "نسمة" التي قدّمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، مؤكدةً أنها لا تزال تؤثر فيها، وهو ما يزعج خطيبها.

وقالت ليلى: "أحاول أن أخرج من الشخصية لأن هشام له فترة منزعج من الأمر ودائماً يصرخ فيّ قائلاً بس كفاية، أحياناً نكون في تجمع فيفاجأ بأنني أتكلم مثل نسمة وهو يفرملني".

وعن تعاونهما معاً خلال الفترة المقبلة في أغنيات جديدة بعد أغنيتهما "أمور بسيطة"، قالت: "شغّالين على كذا حاجة مع بعض، أنا سعيدة جداً بأغنية "أمور بسيطة" لأنها من أقرب الأغاني إلى قلبي وأغنية حساسة". (لها)