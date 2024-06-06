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فنون ومشاهير
تُقيم في بيروت.. بعد الفيديو "الفاضح" استبعاد الفنانة السورية الشهيرة عن الأعمال الدرامية!
Lebanon 24
06-06-2024
|
04:23
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تصدّر اسم الممثلة السورية هبة نور في 19 أيار الماضي على منصّات البحث التفاعلي بسبب فيديو برفقة خطيبها، وما لبث هذا الفيديو أن مسح من على المنصّات، ما وصفه الجمهور بأنه فيديو خاص وأنه لا يليق بممثلة شابة ولو كانت الى جانب خطيبها.
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وفعلاً عمدت نور الى تكليف أحد المحامين اللبنانيين بضرورة رفع دعوى ضد كل من يروّج للفيديو الذي اعتبر "فضيحة" وغابت بطلة فيلم "عندليب الدقي" /2007 عن أي حضور بعد الفيديو، في وقت قالت معلومات لـ "نواعم" إن نور قد تُمنع من المشاركة في أعمال درامية سورية لحين قرار القضاء بشأن ما سُرّب، وقالت المعلومات ان نور متواجدة في بيروت ومقيمة في العاصمة اللبنانية وتنتظر البت والحكم النهائي في هذه القضية التي تعتبر "ورطة" في مسيرتها الفنية.
وكانت نور في الفترة السابقة في صدد التباحث مع شركة إنتاج لبنانية شهيرة من أجل عمل درامي جديد كان سيُنفّذ قريباً، لكن كل شيء توقّف حتى الانتهاء من قضية الفيديو التي شغلت الرأي العام العربي.(نواعم)
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