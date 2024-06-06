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فنون ومشاهير

بالصورة ممثلة لبنانيّة على سرير المستشفى... ما الذي أصابها؟

Lebanon 24
06-06-2024 | 05:51
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نشرت الممثلة إلسا زغيب، التي اشتهرت في المسلسل الرمضانيّ "ع أمل"، صورة لها من داخل المستشفى، قالت فيها "السهرة مبارح.. بحصة عالخفيف".
 
 
وأقلقت إلسا متابعيها، لكنها أوضحت أنّها أصبحت بخير.
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