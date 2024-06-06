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فنون ومشاهير

بيكيه يوجّه "صفعة" قاسية لشاكيرا!

Lebanon 24
06-06-2024 | 10:00
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يستعد لاعب نادي برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، للزواج رسميًّا من حبيبته كلارا تشيا، في زفاف يمثل "صفعة" قاسية لحبيبته السابقة المغنية العالمية شاكيرا.

وكشفت الصحافة الإسبانية، عن رغبة بيكيه، 37 عامًا،  في الزواج من كلارا 25 عامًا، في حين رفضت شاكيرا الارتباط به بشكل رسمي، رغم علاقتهما التي استمرت 12 عامًا. 
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وأضافت أن الرغبة لدى بيكيه في إنجاب أطفال من كلارا شيا تتعاظم بعد الانتهاء من حفل الزفاف، غير أن الشابة ليس لديها أي نية لأن تصبح أمًّا في الوقت القريب.

وأكدت الصحف الإسبانية أن علاقة بيكيه وكلارا مرت بفترات مضطربة في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي تسبب في ابتعادهما عن وسائل الإعلام التي تتابع تحركاتهما.

ولم يعلق بيكيه أو كلارا على أنباء الزواج، بالتأكيد أو النفي.
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