اليسا: لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون.. ما القصة؟

كتبت الفنانة اليسا، تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "لا يد أعلى من يد الله.. لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة".
وتابعت: "النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار، قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها".
وختمت كلامها بالقول: "شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء". (الجديد)
لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة.
النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.
شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء.
— Elissa (@elissakh) June 6, 2024
لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة.
النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.
شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء.