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فنون ومشاهير

اليسا: لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون.. ما القصة؟

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:10
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كتبت الفنانة اليسا، تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "لا يد أعلى من يد الله.. لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة".

وتابعت: "النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار، قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها".

وختمت كلامها بالقول: "شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء". (الجديد)

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