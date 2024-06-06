اليسا: لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون.. ما القصة؟

كتبت الفنانة اليسا، تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "لا يد أعلى من يد الله.. لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة".

وتابعت: "النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار، قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها".

وختمت كلامها بالقول: "شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء". (الجديد)