فهرية أفجان تحتفل بعيد ميلادها وقالب الحلوى يلفت الأنظار

احتفلت الممثلة التركية فهرية أفجان بعيد ميلادها الثامن والثلاثين برفقة زوجها الممثل التركي بوراك أوزجفيت وطفليهما كرم وكاران، في أجواء عائلية هادئة.

وفي التفاصيل، شاركت فهرية صورةً على حسابها خاصية القصص القصيرة عبر "إنستغرام"، أطلت فيها إلى جانب أفراد أسرتها الصغيرة، بينما تقف أمام كعكة عيد ميلاد مميزة، ووراءها مجموعةٌ من البالونات باللونين الأرجواني والفضي.

ولفتت تلك الكعكة، أنظار متابعيها، لا سيما وأنها جاءت على شكل غرفةٍ، تزينت بصور العائلة، جلست فيها مجسماتٌ تشير إلى أفراد العائلة الأربعة. (الجديد)