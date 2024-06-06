جوني ديب يعود للسينما بدور الشيطان

يستعد النجم الأميركي جوني ديب للعودة إلى شاشات السينما من خلال مشروع جديد سيبصر النور قريباً.

ووقع ديب على عقد جديد للعب دور "الشيطان" جنباً إلى جنب مع الممثل جيف بريدجز في فيلم “The Carnival at the End of Days” للمخرج تيري غيليام.

وكشف غيليام عن الخبر خلال مشاركته في مهرجان "أننسي" الدولي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا.

وقال غيليام: "من المقرر أن يتم تصوير الفيلم الذي وصفه بالكوميدي في شهر كانون الثاني المقبل".

وأضاف أنه يتمحور حول "رغبة اللّه بتدمير البشرية التي تصطدم بمحاولات الشيطان لردعه".

وتابع: "يحاول الشيطان إنقاذ البشرية لأنه بحاجة إلى الناس في الجحيم".

واضاف أنه يحتاج إلى امرأة وهي حواء "العصر الحديث" لتحقيق ذلك.

( lbc)