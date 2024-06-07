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فنون ومشاهير

تتعاون معه للمرة الأولى.. مصمم جديد ينضم إلى ستايل نانسي عجرم فمن هو؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 00:59
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اتجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للتعامل مع المصمم اللبناني عباس حراجلي، وهذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها مه المصمم الشاب.
  
وفي هذا السياق، قال حراجلي في حديث لـ"فوشيا" إن التعاون تم بواسطة خبيرة المظهر سارة كيروز التي تشرف على إطلالات نانسي.
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وأضاف أنه قدم مجموعة أثواب من آخر مجموعة له، للهوت كوتور واختارت منها الفنانة ثلاثة، الفستان الأول ارتدته في حفلتها الأخيرة، ولاحقًا ستطل بثوبين آخرين.

ووصف حراجلي تعاونه مع نانسي عجرم بأنه "كان سريعًا وجميلًا"، مشيرا إلى أن الفنانة اللبنانية ليست متطلبة، ويعرف ستايلها جيدًا.

وحول إطلالتها مؤخرا، أوضح المصمم أن نانسي ارتدت ثوبًا من أقمشة الكريب الجورجيت بلوني الأبيض والسيلفر، مشغول يدويًا في جزئه العلوي، تزينه حبّيبات الكريستال، وملفت بالشراشيب المنسدلة منه. وهو فستان صيفي بامتياز، ويتيح للنجمة التحرّك والغناء على المسرح بكل سهولة.
 
 
وتختار نانسي عجرم لوكات متنوعة بين البراندات العالمية والمصممين اللبنانيين من بينهم إيلي صعب وزهير مراد وطوني ورد وغيرهم. (فوشيا)
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