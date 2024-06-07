بعد غياب دام 12 عامًا.. الشامي يلتقي بوالده ووالدته في مطار بيروت: "لميت شملنا" (فيديو)

التقى الفنان السوري عبد الرحمن فواز، المعروف بـ"الشامي"، بوالده ووالدته ببيروت بعد غياب دام 12 عامًا، وقد وثق أجواء اللقاء المؤثر مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن سعادته الكبيرة بالحدث المهم.

ونشر الشامي فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، توثق لحظة لقائه بوالده في مطار بيروت الدولي، حيث عانقه بحرارة وقبله بشدة



وكتب الشامي لـ والده في الفيديو: "طلعت قد كلامي بيي ولميت شملنا والله يديمك فوق راسي". كما شارك الشامي مقطع فيديو آخر يوثق لقاءه بوالدته، والتي عانقته بحرارة وقبلته أيضًا، وأرفق الفيديو بأغنيته الخاصة "بلاكي"، معلقا بالقول: "تركتك بأبشع وأسوأ الظروف، رجعتي لقيتيني الشامي يا أم الشامي، الله يديم عليكي الصحة والعافية يا عيوني". ثم نشر صورة أخرى وكتب عليها: "ولسا أحلامي وأهدافي ما خلصو". (فوشيا)