Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب دام 12 عامًا.. الشامي يلتقي بوالده ووالدته في مطار بيروت: "لميت شملنا" (فيديو)

Lebanon 24
07-06-2024 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1208889-638533528102234430.jpeg
Doc-P-1208889-638533528102234430.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
التقى الفنان السوري عبد الرحمن فواز، المعروف بـ"الشامي"، بوالده ووالدته ببيروت بعد غياب دام 12 عامًا، وقد وثق أجواء اللقاء المؤثر مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن سعادته الكبيرة بالحدث المهم.
ونشر الشامي فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، توثق لحظة لقائه بوالده في مطار بيروت الدولي، حيث عانقه بحرارة وقبله بشدة

وكتب الشامي لـ والده في الفيديو: "طلعت قد كلامي بيي ولميت شملنا والله يديمك فوق راسي". كما شارك الشامي مقطع فيديو آخر يوثق لقاءه بوالدته، والتي عانقته بحرارة وقبلته أيضًا، وأرفق الفيديو بأغنيته الخاصة "بلاكي"، معلقا بالقول: "تركتك بأبشع وأسوأ الظروف، رجعتي لقيتيني الشامي يا أم الشامي، الله يديم عليكي الصحة والعافية يا عيوني". ثم نشر صورة أخرى وكتب عليها: "ولسا أحلامي وأهدافي ما خلصو". (فوشيا)
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:39 | 2024-06-07
03:54 | 2024-06-07
00:59 | 2024-06-07
23:00 | 2024-06-06
15:25 | 2024-06-06
12:10 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24