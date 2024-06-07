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فنون ومشاهير

بعدما وصفها سابقاً بـ"الأمية"... هشام حداد يفاجىء الجميع ماذا قال عن إليسا؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:39
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أدلى مُقدّم البرامج والممثل هشام حداد باعتذار واضح وصريح من الفنانة إليسا في حلقته الأخيرة ببرنامجه "كتير هالقد"، إذ استضاف فيها الإعلامية منى أبو حمزة.
 
ووجهت أبو حمزة سؤالًا جريئًا لحداد، وهو "من هي الشخصية المشهورة التي أخطأت بحقها وقدمت لها اعتذارًا على الهواء؟"، ليقوم بالاعتراف بخطئه بحقّ إليسا، واعتذر منها علنًا، وقال "أنا كتير ظلمت إليسا بتاريخي الإعلامي، وإليسا حبوبة وهي طفلة بجسم امرأة فرح قدم اعتذار لإليسا".
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وكان الخلاف الأساس بين هشام وإليسا بسبب تصريحها ببرنامج سياسي حول آرائها السياسية في لبنان، إذ قام حداد بوصفها بـ"الأمية". (فوشيا)
 
 
 
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