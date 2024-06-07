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فنون ومشاهير

في الذكرى الأولى لزواجهما... هكذا احتفلت ماريتا الحلاني وزوجها برومانسيّة (صور)

Lebanon 24
07-06-2024 | 07:38
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في الذكرى الأولى لزواجهما، احتفلت الفنانة ماريتا الحلاني، وزوجها كميل أبي خليل، بالمناسبة.
 
 
ونشرت ماريتا مجموعة من الصور الرومانسيّة برفقة زوجها، وقالت له: "شكرًا لك على رفعي دائمًا إلى الأعلى يا بطلي إلى الأبد، ذكرى سنوية سعيدة. أحبك".
 
 
أما أبي خليل، فنشر أيضا بدوره صورة تجمعه بزوجته، ظهر فيها وهو يُقبلها.
 
 
وقال أبي خليل لماريتا: ذكرى سنوية سعيدة حبيبتي، أنت نعمتي، منذ اللحظة التي التقينا فيها، كانت الحياة مليئة بالحب والفرح والضحك. كل شيء معك يبدو جميلاً،
ممتن لكل لحظة قضيناها معًا، لمزيد من السنوات المليئة بالحب والصحة واللحظات الرائعة، أحبك".
 
 
 
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