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فنون ومشاهير

القبض على نجل فنان مشهور بسبب إسرائيل!

Lebanon 24
07-06-2024 | 09:30
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كشف الفنان المصري عمرو واكد أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على نجله، وذلك خلال مشاركته في تظاهرة مناهضة لإسرائيل، وداعية لوقف إطلاق النار في غزة. 

وشارك واكد تفاصيل القبض على نجله، حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بالأمس الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 50 قاصرا فرنسيا كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة، ابني واحد منهم، وما زال محبوس حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من أهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات". (روسيا اليوم)
 
 
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