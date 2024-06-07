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فنون ومشاهير

فنان شهير يائس من الحب: أحاول نسيان حبيبتي لأنها تزوجت

Lebanon 24
07-06-2024 | 12:00
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كشف النجم الأردني محمد الأخرس، كثيرًا من الخبايا والأسرار في حياته المهنية والعاطفية.

 وأوضح الأخرس أن حياته العاطفية كانت مصدر إلهامه طوال سنوات غنائه، لا سيما علاقة الحب التي عاشها منذ 8 أو 9 سنوات، مبينًا أن الموضوع منتهٍ؛ لأنها تزوجت وعندها أولاد، ويحاول الآن نسيانها والبدء بالكتابة عن موضوع ثانٍ.

 وحول ما إذا كانت قد تواصلت معه بعد شهرته، أشار الأخرس إلى أنها تواصلت معه، ولكن لم يكن أكثر من مجرد اطمئنان.

 وردًا على سؤال ما إذا كان سيقع في الحب مجددا، أجاب الأخرس أنه حتى لو دخل في علاقةٍ جديدة، ستنتهي كما انتهت الأولى، وأن الأمر مجرد مسألة وقت، لافتًا إلى أنه "يائسٌ من الحب".

 وبشأن من يراه منافسًا له في المجال الغنائي الذي يقدمه، أشار الأخرس إلى أن هناك الكثير من الأشخاص، منهم السيلاوي وبج سام والشامي.

وتحدث الأخرس عن النشاز الذي حدث في إحدى حفلاته، وجعله "ترند" وقتها، واصفًا ما حدث بـ "الصفعة" لا سيما، وأنه يعتبر أن الحفل كان من أجمل الحفلات التي قدمها، مشيرًا إلى وجود عطلٍ فني هو ما جعله يخرج عن الطبقة الغنائية، إذ لم يعد يسمع الفرقة.

وعن استقبال والدته لخبر دخوله المجال الفني، خاصةً وأنها تحفظ القرآن الكريم كاملاً، بيّن الأخرس إلى أن جميع من حوله كانوا مشككين في قدرته على النجاح في الغناء، وليس والدته فقط، إلا أن الأمر اختلف كليًا بعد نجاحه، حتى إنها باتت تحفظ أغانيه كلمة كلمة.

أما عن والده الذي لم يلتق به منذ مدة طويلة، فاكتفى الأخرس بالسلام عليه، دون أن يقول أي شيءٍ آخر.

  (فوشيا)

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