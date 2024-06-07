هل قررت ريهانا اعتزال الفن؟... إطلالتها الأخيرة تثير الجدل

أثارت النجمة البربادوسية ريهانا، قلق محبيها في أحدث ظهور لها برفقة حبيبها، مغني الراب الأميركي أساب روكي، وذلك بسبب إطلالتها التي اعتبرها البعض تلميحًا لعدم رغبتها في طرح ألبومها الجديد بعد غياب دام 6 سنوات.

ورصدت عدسات الباباراتزي ريهانا في أثناء تنزهها رفقة حبيبها في شوارع مدينة نيويورك، يوم الخميس الماضي، وكان أكثر ما لفت الانتباه اختيارها تيشيرت من العلامة التجارية Peacock Papers كتب عليه عبارة "أنا متقاعد".

وأكملت ريهانا إطلالتها بتنورة بحرية متوسطة الطول، وحملت حقيبة يد من Bottega Veneta باللون الأخضر النيون، وارتدت نظارات شمسية من Dior، وانتعلت حذاءً رياضيًا باللون الأحمر.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن ما رمزت إليه ريهانا في إطلالتها، خاصة أنهم ينتظرون طرح ألبومها التاسع بعد مضي نحو 8 سنوات على إصدار ألبومها "Anti" في العام 2016.

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