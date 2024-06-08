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فنون ومشاهير

يُعادل سعر عبوتي غاز.. فنان سوري شهير يُفجر مُفاجأة عن راتبه التقاعدي (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2024 | 00:00
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خلال مقابلة على قناة "العربية"، كشف الفنان السوري دريد لحام أن "راتبه التقاعدي يعادل سعر عبوتي غاز".

وجاء جواب لحام عند سؤاله عن قيمة راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه كفنان عريق.
 
 
 
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ودريد لحام ممثل كوميدي ودرامي سوري من مواليد حي الأمين في دمشق القديمة، عرف بالبداية بشخصية كارلوس عازف الغيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر خاصة بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي أدّاها في معظم أعماله الفنية.

كما شغل عدة مناصب، إذ كان في عام 1969 أول مدير لمهرجان دمشق للفنون المسرحية، وفي عام 1997 عيّن سفيراً للنوايا الحسنة لليونيسيف في سوريا ثم مديراً لمهرجان الأغنية السورية لعدة دورات.

واختير عام 1999 سفيراً للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 2004 اتجه إلى الخرطوم بصفته سفير النوايا الحسنة وذلك لتدشين مشروع تطوعي لإزالة الألغام في جنوب السودان الذي ينظمه اتحاد طلاب ولاية الخرطوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإنسانية في السودان. واستقال من منصبه لاحقا بسبب الحرب على لبنان 2006.(العربية)

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