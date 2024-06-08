عمرو دياب يصفع معجب أراد التقاط صورة معه.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

أثار الفنان المصري عمرو دياب ضجة كبيرة بعد تداول فيديو له من أحد الأعراس التي احياها مؤخرًا بسبب تصرفه المشين مع معجب حاول التقاط صورة معه.



وكشف الفيديو لحظة انفعال دياب على المعجب بطريقة غير متوقعة حيث كان يحاول الأخير التقاط صور مع النجم المصري بإلحاح، فأمسك ببدلة دياب من الخلف.



وجاءت ردة فعل الفنان المصري صادمة حيث قام بصفع المعجب بطريقة صادمة أثارت ضجة كبيرة.

عمرو دياب كل حفلة او فرح هو فيه لازم يبقى في مشكلة واهانة للناس لدرجة انه بقى بيضرب المعازيم في الافراح بالقلم !

وبعدين ده بيغني playback مش لايف يعني لا صوت ولا اخلاق لسه بتجيبوه في افراح ليه بجد ؟؟! pic.twitter.com/a5Lf5AocHP — Rody (@rodaina1__) June 8, 2024 Advertisement

وانتشر الفيديو بشكل واسع وتعرض دياب للهجوم الشديد بسبب تصرفاته الأخيرة، حيث ان له العديد من المواقف التي انتشرت سابقًا والتي وصفت بالصادمة من بينها اهانته للحارس الشخص الخاص به، وانفعاله عن مسؤول الصوت في احد حفلاته.



وجاء في التعليقات: "عمرو دياب كل حفلة او فرح هو فيه لازم يبقى في مشكلة واهانة للناس لدرجة انه بقى بيضرب المعازيم في الافراح بالقلم ! وبعدين ده بيغني playback مش لايف يعني لا صوت ولا اخلاق لسه بتجيبوه في افراح ليه بجد ؟؟!"



وفي تعليق آخر: "عمر دياب تقريباً حاسس نفسه انه فوق البني ادمين ويقدر يعمل اللي هو عايزه! ده جريمة واعتداء والراجل ده يقدر ياخد حقه بالقانون ! اللي حصله ده غير مبرر على الاطلاق."



كما طالبه عدد كبير من الجمهور بالاعتزال، خاصة الحفلات والأعراس معلقين أنه لا يمكنه التعامل مع المعجبين لذا من الأفضل الاعتزال، والاكتفاء بإصدار ألبومات واغاني. (البوابة)





