بالصورة بعد 6 أشهر من الزواج... مذيعة تُفاجىء متابعيها: انفصلت عن زوجي

فاجأت المذيعة السعودية دانية الشافعي جمهورها بخبر طلاقها رسمياً بعد زواج دام 6 أشهر.



ونشرت شافعي عبر خاصية ستوري بحسابها على "إنستغرام" خبر انفصالها، معلقة: "لكل قصة بداية ونهاية، بعض القصص تنتهى قبل أن تبدأ، كل الأمور خيرة من الله، تم انفصالي رسمياً، والله يكتب لي كل خير". (الامارات 24)

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