"كنت في قمة عطائي"... الممثل طارق سويد: أنا مصاب بهذا المرض

قال الممثل طارق سويد، إنّه "مصاب بمرض "الإحتراق الوظيفي".

وأشار إلى أنّه "في العام 2019، كان في قمّة عطائه في مجال التمثيل، وكانت شركات إنتاج كبيرة تستعدّ للتوقيع معه". وقال: "كنت بمحل كتير حلمت فيه".

وأوضح أنّ الطبّ لا يعرف الكثير عن مرض "الإحتراق الوظيفي"، وأضاف: "لا زلت أتعالج من الإكتئاب".

وعن عوارض المرض قال: "كل شي كنت حبّو بطلت حبّو متل شغلي"، ولفت إلى أنّه لا يحبّ أنّ يتعرّف أيّ أحد عليه، ولم يعدّ يحبّ الكتابة ولا تقديم البرامج، وتابع "بكرهن وما بعرف أعملن، ما بعرف كيف كنت أعملن قبل كأني فقدت الذاكرة".