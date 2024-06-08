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فنون ومشاهير

بعد صفعه أحد المعجبين.. ما حقيقة إحالة عمرو دياب للتحقيق؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 12:10
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كشفت نقابة المهن الموسيقية حقيقة الأخبار التي انتشرت عن عقد اجتماع غدًا لبحث واقعة صفع الفنان عمرو دياب لمعجب.
ونفى الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، في بيان له كل ما تردد عن هذه الاخبار قائلاً: "لا يوجد أي اجتماعات غدا لمجلس إدارة النقابة، حيث تم تداول أخبار بهذا الشأن ونقابة الموسيقيين تنفي صحة هذا الخبر".
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وتابع: "فلن تعقد النقابة غداً او أي يوم أي اجتماعات لمجلس النقابة بشأن واقعة عمرو دياب، ما تم نشره عار تمامًا عن الصحة".


وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس (الجمعة)، مما أثار جدلًا كبيرًا.

بدأت الأزمة عندما حاول معجب التقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته، وخلال مغادرة عمرو المكان شده المعجب من جاكيت البدلة من الخلف فما كان من عمرو إلا أن استدار وصفعه على وجهه.
انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع انتقادات لعمرو دياب وانفعاله وتصرفه مع المعجب، وبدأت مطالبات له بالاعتذار عما حدث. (لها)

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