أثار الجدل.. هكذا ردّ معتصم النهار على منتقدي مشهد "القُبلة"

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رد الفنان السوري معتصم النهار على جدل "القُبلة" في الحلقات التي عُرضت مؤخراً من مسلسل "لعبة حب"، وأثارت الجدل بين الجمهور، مشيراً إلى أنه مجرد مشهد قُبلة بريء على الوجه، مؤكداً أن فريق العمل كان لديهم مطلق الحرية في عمل المشهد وهو بسبب ثقة الشركة المنتجة للعمل في فريق المسلسل.وأكد معتصم النهار أنه هو من اختار أن تكون القُبلة على الوجه فقط ولا يقوم بنفس المشهد المماثل في العمل الأصلي "حب للإيجار"، مردفاً: "ليش بدي أعمل مضمون مش بمحله فعلياً، بالوقت اللي يخليني قادر على تقديم البديل المناسب، فكان هذا البديل مناسباً لتجنب أحكام على العمل، تؤدي إلى التخفيف من نجاحه".وعن نهاية المسلسل فهل من الممكن أن تكون نفس نهاية العمل التركي أم لا فقال إن النسخة المعربة قامت بدمج الجزئين في عمل واحد لذلك سيتفاجئ الجمهور بالنهاية، مؤكداً على عدم وجود جزء ثاني للنسخة المعربة. (ليالينا)