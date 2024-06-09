28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الجمهور ينتظر أبطال مسلسل "العشق الممنوع".. هل سيعودان بعمل جديد معًا؟
Lebanon 24
09-06-2024
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاعل الجمهور مع خبر مشاركة كل من كيفانش تاتليتوغ و بيرين سات في بطولة مسلسل "إذا خسر الملك Kral Kaybederse"، إذ سيكون ثالث عمل يجمعهما معا في حال تمّ الإتفاق معهما بشكل رسمي.
وأمل الجمهور في ان يراهما معا بعد الفيلم الذي حمل عنوان "النداء الأخير إلى اسطنبول" والذي لعبا فيه دور البطولة، والذي أتى بعد غياب حوالي 14 عاما من مشاركتهما في مسلسل "العشق الممنوع" .
Advertisement
يذكر أن كيفانش و بيرين كانا قد صرحا وقت عرض الفيلم في اسطنبول لأول مرة خلال تشرين الثاني 2023 انه لن يكون العمل الاخير بينهما، ويبدو أن هناك نية في أن يكون المسلسل ثمار تعاونهما الثالث. (et)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالدولار.. إليكم سعر "لوحة السيارة" في لبنان!
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم سعر "لوحة السيارة" في لبنان!
13:41 | 2024-06-08
08/06/2024 01:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما كشفته ماغي فرح عن "حرب لبنان"
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما كشفته ماغي فرح عن "حرب لبنان"
13:34 | 2024-06-08
08/06/2024 01:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل.. منظمة الصحة العالمية تدعو للاستعداد: وباء خطير جدّاً قد يتفشّى قريباً
Lebanon 24
تحذير عاجل.. منظمة الصحة العالمية تدعو للاستعداد: وباء خطير جدّاً قد يتفشّى قريباً
09:00 | 2024-06-08
08/06/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ يُحرج دانييلا رحمة... ماذا قال عن زفافها المُرتقب وهويّة عريسها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّ يُحرج دانييلا رحمة... ماذا قال عن زفافها المُرتقب وهويّة عريسها؟ (فيديو)
09:30 | 2024-06-08
08/06/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل نصرالله يومياً؟ تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث!
Lebanon 24
ماذا يفعل نصرالله يومياً؟ تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث!
16:30 | 2024-06-08
08/06/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:34 | 2024-06-09
بعد اختفائه لأيام.. العثور على مذيع تلفزيوني شهير جثة على جزيرة!
00:38 | 2024-06-09
أثار الجدل.. هكذا ردّ معتصم النهار على منتقدي مشهد "القُبلة"
23:00 | 2024-06-08
الشامي يكشف تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد
14:58 | 2024-06-08
في هذا التاريخ... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يدخلان القفص الذهبي
13:34 | 2024-06-08
بالفيديو.. هذا ما كشفته ماغي فرح عن "حرب لبنان"
12:10 | 2024-06-08
بعد صفعه أحد المعجبين.. ما حقيقة إحالة عمرو دياب للتحقيق؟
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
09/06/2024 15:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
09/06/2024 15:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
09/06/2024 15:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24