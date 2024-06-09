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فنون ومشاهير

بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"

Lebanon 24
09-06-2024 | 14:03
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احتفل الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، بزواجه من الفنانة يسرا الجديدي، بعد أربعة أشهر على انفصاله من الفنانة المعتزلة جيني كامل

ونشر طعيمة مجموعة صور عبر حسابه في "إنستغرام" من احتفاله وعروسه بالزفاف، وعلّق قائلاً: "يوم لا يُنسى مع زوجتي الجميلة".
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امير طعيمة يعلن زواجه ن يسرا الجديدي
 
إلى ذلك، أثارت تهنئة طليقته جيني كامل جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استعانت بمشهد من مسلسل "العتاولة" يجمع بين الفنان باسم سمرة والفنانة يسرا الجديدي. وكتبت جيني كامل عبر حسابها في "فيسبوك": مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين، مبروك يا ميرو يا أبو العيال، جوازة ترفع الراس، الفنانة اتصلت بيا وبلغتني بنفسها.
 
وحظيت صور زفاف أمير طعيمة ويسرا الجديدي بتفاعل كبير من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انهالوا عليهما بالتهاني والمباركات بدعوات السعادة والهناء.

ويأتي زواج طعيمة بعد أيام قليلة من تصدر جيني كامل حديث الجمهور بعد الشائعات عن عودتها إلى زوجها السابق الشاعر أمير طعيمة، قبل أن تخرج عن صمتها، وتؤكد أن الشائعات المتداولة غير صحيحة إطلاقًا.
 
 
جيني كامل وأمير طعيمة


وكتبت جيني عبر حسابها في "فيسبوك": للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة.. عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة.
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