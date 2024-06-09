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فنون ومشاهير

"حاول الاعتداء عليه فقام بإبعاده".. عمرو دياب يتحرّك قضائيًا ضد "ضحية الصفعة"

Lebanon 24
09-06-2024 | 23:00
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بعد موجة الجدل التي أثارها الفنان المصري عمرو دياب، على خلفية انتشار فيديو يوثق لحظة "صفع" النجم المصري لمعجب حاول التقاط صورة "سيلفي" معه، أكد أشرف عبد العزيز محاميه أن موكله ظن أن الشاب ضحية الصفعة حاول الاعتداء عيه فقام بإبعاده.
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وقال المحامي في محضر حرّره ضد الشاب نشره موقع "القاهرة 24"، أنه "خلال حفل الزفاف فوجئ موكلي بأن أحد الأشخاص طلب منه التصوير 4 مرات ولم يعترضه".

وأضاف أنه "في المرة الأخيرة جذبه من ملابسه بشكل غريب ووضع الهاتف في وجهه مرة واحدة، حتى ظن الفنان عمرو دياب أن الشاب يحاول التعدي عليه فحاول إبعاده".

وأوضح المحامي أن رد فعل الفنان هو دفاع عن النفس، بعد أن اعتقد أن الشاب يحاول الاعتداء عليه أو ضربه من خلال طريقة إمساكه بسترته.

وأضاف أن الشاب يقوم عادة بحضور حفلات الزفاف لالتقاط صور مع النجوم والمشاهير من أجل نشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المحامي أنه تم تحرير محضر في حق الشاب بتهم " إثارة الشغب والتشهير بموكلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة الشهرة على سبيل الموقف مع الفنان عمرو دياب". (سكاي نيوز)
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