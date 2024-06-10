هرباً من الطقس الحار.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على البحر ببكيني مُثير (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت كريستينا وهي تستمتع ببداية الصيف حيث أطلت بالبكيني داخل حوض السباحة هربا من درجات الحرارة المُرتفعة التي ضربت لبنان في الأيام الأخيرة.

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وكانت كريستينا تحدثت مؤخرا عن تفاصيل جديدة حول حادثة تعرّضها للسرقة في باريس، وقالت إنّها كانت تسير على الطريق، ففاجأها أحد الأشخاص المسرعين، وسرق منها المال الذي كان داخل حقيبة يدها.



وأشارت إلى أنّها استرجعت حقيبة يدها، ولم يسرق اللصّ أوراقها الثبوتيّة وجواز سفرها.





