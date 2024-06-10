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فنون ومشاهير

يحيي الفخراني يدافع عن عمرو دياب: "الفنان إنسان له خصوصية"

Lebanon 24
10-06-2024 | 12:17
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كشف الفنان الكبير يحيى الفخراني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عن رأيه حول الأزمات التي بدأت تظهر خلال الفترة الماضية لبعض الفنانين مع المعجبين بسبب الرغبة في التقاط الصور الفوتوغرافية في الحفلات.

وقال الفخراني مدافعاً عن عمرو دياب: "يجب احترام خصوصية الفنان في كل الأوقات وأنا شخصيًا تأذيت خلال عزاء صلاح السعدني من البعض، وبالتالي المسألة لازم تتحجم ويكون هناك مصور أو اثنان فقط في التغطية الإعلامية لأي حدث".

 وأضاف: "رأيي أن هناك حدود في مطالب الجمهور التصوير مع الفنان، يعني وانا في بيتي خلاص انتهينا وحياتي الخاصة ليس لأحد شأن بها ولكن الناس تحب أن تتعرف على حياة الفنان، ولكن من وقت لآخر الفنان لابد أن يتفاعل مع الناس".

 وأكمل الفخراني: "أرى ضرورة أن يكون هناك مساحة مناسبة بين المعجب والفنان وإن كان لزامًا على الفنان أن يتفاعل إيجابيًا مع معجبيه وجمهوره".

 وأشار: "بعض الفنانات يتفاخرن علي بعضهن بأجورهن في الأعمال الفنية ويصرحن بأرقام غير طبيعية، والأجور التي نسمعها غير حقيقية، والموضوع يحدث معي وأقول لهم إن فلانًا يأخذ أحضروا لي العقد فأجده ليس مثلما يقول نهائياً، ورأيي أن الفنان من الممكن أن يكسب أكثر من هذا لأن عنده التزامات كثيرة، ويجب ألا يفصح عن أجره".

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