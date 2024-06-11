مذيعة أخبار الـ MTV "تتشمس" على البحر (صور)

نشرت الإعلامية في قناة mtv جويس عقيقي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت جويس وهي تستمتع بوقتها على البحر وتستمتع بأشعة الشمس الحارقة.

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يُذكر ان جويس انضمت إلى فريق مذيعي نشرات الأخبار في الـ mtv بعد سنوات طويلة على عملها كمُراسلة.



