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فنون ومشاهير

مذيعة أخبار الـ MTV "تتشمس" على البحر (صور)

Lebanon 24
11-06-2024 | 03:00
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نشرت الإعلامية في قناة mtv جويس عقيقي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت جويس وهي تستمتع بوقتها على البحر وتستمتع بأشعة الشمس الحارقة.
 
 
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يُذكر ان جويس انضمت إلى فريق مذيعي نشرات الأخبار في الـ mtv بعد سنوات طويلة على عملها كمُراسلة.  

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