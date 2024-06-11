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فنون ومشاهير

مُفاجأة من العيار الثقيل: ممثلة لبنانية على علاقة بنجم أميركي.. شوهدا سويا بلقطات حميمة في اليونان (صور)

Lebanon 24
11-06-2024 | 03:16
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تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العلاقة التي جمعت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبدالله، بالنجم الأميركي جو جوناس، وذلك بعد أسابيع من انفصال الأخير عن حبيبته.

ورصدت عدسات الباباراتزي جو جوناس (34 عامًا) وليلى عبدالله (28 عامًا) يستمتعان بأجواء الصيف على أحد الشواطئ في اليونان أمس الإثنين، حيث قضيا وقتهما داخل مياه البحر.
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وبدا واضحًا الانسجام بين الثنائي، إذ ظهرت ليلى في إحدى الصور تعانق جوناس بعاطفة. وفي لقطة ثانية، تبادلا الضحكات أثناء استمتاعهمابمياه البحر، حتى أنها قامت بقرص أنفه بشكل هزلي.

وتساءل الكثيرون عما إذا كانت ليلى تعيش قصة حب جديدة مع النجم العالمي. (البوابة)





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