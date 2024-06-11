منشور اعتذار من عمرو مصطفى.. من المقصود؟

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وجه الفنان المصري، عمرو مصطفى، رسالة فسّرها الجمهور بأنها موجهة للفنان عمرو دياب، بعد حادثة صفعه معجبًا في حفل زفاف قبل أيام قليلة.وكتب عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك": أعزائي الجمهور، أود أن أعتذر عن التصرف الذي بدر مني، مؤخرًا، في حفل الأخير، كان الموقف غير لائق، ولا يعكس قيمتي أو احترامي لكل من يعمل معي، أو يحضر حفلاتي".وأضاف: "أنا ملتزم بتحسين سلوكي، والتأكد من أن جميع أفراد فريقي والجمهور يشعرون بالاحترام والأمان في جميع الأوقات، أعتذر لأي شخص تأثر بهذا الموقف، وأعدكم بأنني سأعمل جاهدًا على تجنب مثل هذه الأمور في المستقبل، مع كامل احترامي وتقديري".وختم منشوره بالقول: "بوست أتمنى أن أشاهده قريبًا".