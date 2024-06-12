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فنون ومشاهير

مُفاجأة مدوية.. شيرين عبد الوهاب تُعلن خطوبتها وطليقها أول المهنئين.. فمن هو العريس؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 00:03
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فجّرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مفاجأة مدوية، فقد كشفت عن كونها تعيش قصة حب جديدة، وأنها أتمت خطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني وهو رجل أعمال، لم تفصح عن هويته، وفق تصريحها لموقع "القاهرة 24"، وذلك بعد أشهر من إعلان انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وأكدت شيرين أنها احتفلت بالخطوبة مؤخرا، وأن خطيبها يرفض الإفصاح عن هويته، وهو أمر احترمته فيه، مشيرة إلى كونها ستحتفل بعقد قرانها قريبا.

كما وصفت نفسها بأنها "زينة العرايس"، وهو اسم أحدث أغنية قدمتها، مشيرة إلى كونها تعيش قصة حب كبيرة مع خطيبها في الوقت الحالي.

أول تعليق من حسام حبيب
أمام هذا الإعلان، خرج طليق شيرين معلقاً من خلال رسالة صوتية وقال حبيب: "بقولها ألف ألف ألف ألف مبروك.. وبتمنالها أحلى حياة في الدنيا.. والحمدلله رب العالمين.. وأشوفها سعيدة وربنا يسعد قلبها على طول ويفرحها دايما".

كما أكد أن ما يربطه بها لا علاقة له بكونهما متزوجين أم لا، وهو ما يجب على الجميع فهمه، وفق قوله.

كذلك تمنى دائما أن يراها أسعد شخص في الحياة، موجها المباركة لها ولخطيبها، ومتمنيا لهما حياة سعيدة، قائلا "تعيش أحلى حياة في الدنيا".
 
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يذكر أن شيرين كانت تزوجت من حبيب عام 2018 في حفل لم يحضره إلا الأهل والأصدقاء المقربون. لكنهما انفصلا في كانون الأول 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت. ثم عادا لبعضهما البعض وفتحا صفحة جديدة في حياتهما.

غير أن الأمر انتهى بوقوع الطلاق مجدداً في كانون الأول 2023 بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما. وأكدت شيرين حينها أن الطلاق تم بهدوء وبشكل حضاري.(العربية)

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