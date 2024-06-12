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فنون ومشاهير
بعد صراع مع المرض... الفنّ العربيّ يخسر وجهاً بارزاً (صورة)
Lebanon 24
12-06-2024
|
05:08
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بعد صراع مع المرض، توفي الكاتب والمنتج السينمائي المصري الشهير فاروق صبري، عن عمر ناهز 80 عاما.
ونعت نقابة المهن السينمائية، السيناريست الراحل ورئيس غرفة صناعة السينما، حيث أصدرت بيانا قالت فيه: ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي وافته المنية بعد رحلة صعبة مع المرض.
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وأضاف البيان: نعزي أسرة الراحل والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل أثرى المجال السينمائي بإبداعه، إنا لله وإنا إليه راجعون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. (العربية)
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