Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض... الفنّ العربيّ يخسر وجهاً بارزاً (صورة)

Lebanon 24
12-06-2024 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1210845-638537910875436213.jpg
Doc-P-1210845-638537910875436213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد صراع مع المرض، توفي الكاتب والمنتج السينمائي المصري الشهير فاروق صبري، عن عمر ناهز 80 عاما.

ونعت نقابة المهن السينمائية، السيناريست الراحل ورئيس غرفة صناعة السينما، حيث أصدرت بيانا قالت فيه: ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي وافته المنية بعد رحلة صعبة مع المرض.
Advertisement

وأضاف البيان: نعزي أسرة الراحل والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل أثرى المجال السينمائي بإبداعه، إنا لله وإنا إليه راجعون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. (العربية)
 
 
فاروق صبري
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:09 | 2024-06-12
03:12 | 2024-06-12
01:56 | 2024-06-12
00:03 | 2024-06-12
23:00 | 2024-06-11
16:11 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24