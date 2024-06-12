بعد عمرو دياب... مقطع مثير للجدل لانفعال خالد النبوي على معجب: "حصلكم إيه؟" (فيديو)

يعني إذا في ميزة وحدة تُحسب للسوشيال ميديا فهي إنها عرّت شخصيات كثيرة ونفسيات محمضة! إذا هاي ردة فعل #خالد_النبوي للتصوير وهو خلال عرض "فيلمه" الخاص! فكيف لو حد حب يوقفه بالشارع أو بمكان عام؟! رغم إنه لازم يحمد ربه كونه فنان "محلي" ما نجح بيوم يكون نجم عربيpic.twitter.com/i71GjLeHaj
— ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) June 12, 2024
يعني إذا في ميزة وحدة تُحسب للسوشيال ميديا فهي إنها عرّت شخصيات كثيرة ونفسيات محمضة! إذا هاي ردة فعل #خالد_النبوي للتصوير وهو خلال عرض "فيلمه" الخاص! فكيف لو حد حب يوقفه بالشارع أو بمكان عام؟! رغم إنه لازم يحمد ربه كونه فنان "محلي" ما نجح بيوم يكون نجم عربيpic.twitter.com/i71GjLeHaj