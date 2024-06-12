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فنون ومشاهير

بعد عمرو دياب... مقطع مثير للجدل لانفعال خالد النبوي على معجب: "حصلكم إيه؟" (فيديو)

Lebanon 24
12-06-2024 | 09:26
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انفعال الفنان خالد النبوي على أحد المعجبين الذي حاول تصويره في العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف".

وانفعل النبوي على المعجب، وقام بدفع يده الممسكة بالكاميرا قائلاً: "أنا ممكن أستأذنك متصورنيش".
 
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كما تعرض لموقف آخر أزعجه خلال حضوره العرض الخاص عندما قام أحد المعجبين بإمساك ذراعه وهو ينظر للجهة الأخرى.

وقال خالد النبوي منزعجًا: "إنتو حصل لكم إيه؟ ليه لازم كده مع الناس، مكانتش كده قبل كده".

تجدر الإشارة إلى أن يأتي ذلك بعد أيام قليلة على واقعة صفع الفنان عمرو دياب معجباً أراد التقاط صورة معه.

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