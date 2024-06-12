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فنون ومشاهير

سعد لمجرد يثير الجدل في أحدث ظهور (فيديو)

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:00
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التقط فيديو للفنان المغربي سعد المجرد وهو يرتدي بدلة، لكن البدلة ليست كلاسيكية حيث أنها عبارة عن شورت بيج واسع وغريب تحته بطانة ملونة وبلايزر واسعة باللون البيج أيضاً مع تي شيرت بيضاء، وجرابات طويلة بيضاء وحذاء رياضي، كما استعان لمجرد بحقيبة كبيرة واكسسوار بارز. 

ومن المعروف أن إطلالات سعد المجرد خارجة عن المألوف بالعادة، وبعيدة عن الإطلالات الروينية الكلاسيكية، حيث أن لديه ستايله الخاص الذي يلقى الإعجاب من الكثيرين وبالمقابل لا يلقى الإهجاب من عدد كبير من الناس، حيث أنه لا يتناسب مع أذواقهم. (الجديد)

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