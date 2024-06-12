علقت الفنانة المصرية حلا شيحة على الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول ارتباطها بالفنان أحمد سعد عقب انتشار صورة لهما من زفاف الفنانة جميلة عوض.

وقالت حلا: أولًا أنا أُحب أحمد كفنان وأحب صوته وأغانيه، كنا مع النجوم في حفل زفاف جميلة عوض، وحصل لقاؤنا هذا، فوثقنا لحظة اللقاء بيننا، ونحن زملاء، من الطبيعي أن نلتقي ونأخذ صورًا برفقة بعضنا.

وأضافت: المتابعون يحبون تداول المعلومات بهذه الطريقة.

ونوّهت إلى أن الجمهور عمومًا، ينقسم بين أشخاص لا يحبونها ويكتبون لها تعليقات وإساءات، وأشخاص كثر يحبونها، وتوجهت لهم قائلة: الذين يحبونني أحبهم جدًا.

وفي سؤال لها عما إن كانت تفكر بالارتباط، في الفترة الحالية، أجابت قائلة: لا يوجد أي ارتباط، مشيرة إلى أنها تركز على اهتمامها بأبنائها، وعقّبت: هم الآن موجودون في كندا، ودائمًا أنا أذهب لرؤيتهم، أو العكس. (فوشيا)