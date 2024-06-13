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فنون ومشاهير
بعد توبتها وارتدائها الحجاب انجي خوري تُعلن خطوبتها.. ومُفاجأة بهوية العريس! (صورة)
Lebanon 24
13-06-2024
|
00:18
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كشفت السورية أنجي خوري انها مخطوبة وستتزوج في شهر تشرين الأول.
وأعلنت انجي التي أعلنت توبتها وتحجبت قبل مدة الأمر من خلال منشور عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
ونشرت انجي صورة لها بالحجاب وعلقت عليها بالقول: "انا حاليا مخطوبة وبشهر أكتوبر رح اتجوز ورح تتفاجأو مين".
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A post shared by @angiekhuoryy
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يُذكر ان انجي تحجبت خلال إقامتها في تركيا ثم سافرت إلى المانيا حيث تعيش حاليا مع عائلتها.
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