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فنون ومشاهير

بعد إطلالتها بفستان ضيق وببطن منتفخ.. نجمة ستار أكاديمي اللبنانية تُثير الجدل مُجدداً برفقة زوجها (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2024 | 02:05
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نشرت نجمة "ستار أكاديمي" الفنانة مايا نعمة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت مايا في الفيديو وهي ترقص ببطن منتفخ برفقة زوجها المدرب الرياضي شربل أبو خطار، علما انها أصبحت في مرحلة متقدمة من الحمل. 
 
 
 
 
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وكانت مايا أثارت جدلا واسعا في الأيام الماضية بعد مشاركتها في أحد المهرجانات في بيروت حيث أطلّت على المسرح بكامل طاقتها رغم أنها في الشهر الثامن من الحمل.

وتناقل روّاد الإنترنت لقطات لمايا وهي تغنّي وترقص بفستان ضيّق على المسرح، فبرز بطنها المنتفخ وسط تفاعلٍ كبير من قبل الحضور.
 
 
وانهالت تعليقات المُتابعين الذين انتقدوا مايا، مُعتبرين ان ما قامت به يُعرّض سلامة الجنين، كما ام إطلالتها غير لائقة لمرأة حامل.

علما ان مايا هي رياضية بامتياز وتمارس الرياضة يوميا وهي بطلة في رياضة كمال الأجسام.

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