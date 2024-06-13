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فنون ومشاهير

"نسيت" أسماء الممثلين اللبنانيين.. نجم سوري ينتقد زميلته بشدة: "عيب" (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2024 | 02:44
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بسبب عدم تمكنها من اختيار اسم ممثل لبناني تحبّ العمل معه، انتقد الممثل السوري عابد فهد زميلته كاريس بشار معتبراً أنها "فاقدة الذاكرة"،

وأجاب فهد خلال حلوله ضيف برنامج "كتير هلقد" عبر شاشة mtv على سؤال جاء فيه: "مقبول يسألوا كاريس بشار تسمي ممثل لبناني وتقول ما بتذكر ولا إسم أي حدا؟".

وردّ فهد: "لا مش مقبول، عيب، أبداً مش مقبول، فاقدة الذاكرة نهائياً يعني؟ ما بتذكر اسم واحد؟"، ليُشير بعدها إلى الفنانين عبد المجيد مجذوب وزياد الرحباني وجورج خّباز وغيرهم.
 
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وكانت بشّار أجابت حين سؤالها عن ممثل لبناني تحب العمل معه، بقولها: "لا.. ما عم بتذكر أسماء".

يُذكر أن فهد وبشار اجتمعا معاً في مسلسل "النار بالنار" من تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن" (صباح إخوان)، ودار في جانب من أحداثه حول مشاكل مختلفة بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين في أحد أحياء العاصمة بيروت.(لها)

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