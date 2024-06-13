بعد مُفاجأة خطوبتها من رجل من خارج الوسط الفني.. كم هو عدد زيجات شيرين عبد الوهاب؟

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في مُفاجأة غير متوقعة، أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خطوبتها على رجل من خارج الوسط الفني، مساء يوم الثلاثاء، على أن تحتفل بعقد قرانها قريبًا، لتنهال عليها رسائل التهاني والمباركات، وسط تساؤلات الجمهور عن عدد زيجاتها.عدد زيجات شيرينتزوجت شيرين 3 مرات في حياتها، لكنها لم تكلل بالنجاح، قبل أن تصبح عروسًا للمرة الرابعة في المستقبل القريب. أولى زيجاتها كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس.وبعد انفصالها عن خميس، تمت خطوبة شيرين عبد الوهاب فيما بعد لرجل الأعمال أحمد غزالي عام 2006، لكنها انفصلت عنه، وفي عام 2007 تزوجت الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، ولها ابنتان منه هما "مريم" و"هناء"، غير أنها انفصلت عنه في عام 2012، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات.تزوجت شيرين مجددًا في السابع من شهر نيسان 2018 من الفنان حسام حبيب، ولم يحضر حفل الزفاف سوى أفراد العائلة، وفي كانون الأول 2021 أعلنت طلاقها من منه قائلة: الآن أصبحت حُرّة وغَير مُستَعبَدَة.لكنها عادت إلى حبيب في 12 تشرين الثاني 2022 والزواج منه مجدداً، وأعلنت عن ذلك من خلال اتصال مع الإعلامي عمرو أديب.واستحوذت حياة شيرين عبد الوهاب على اهتمام الجمهور والبرامج الفنية التلفزيونية؛ بسبب خلافاتها العلنية مع حسام حبيب خلال ارتباطهما، قبل أن تستقر علاقتهما نسبيًا، لكنها أعلنت في 15 كانون الأول 2023، طلاقها من حسام حبيب للمرة الثانية، مشيرة إلى أن الأمر تم في هدوء وبشكل حضاري. (فوشيا)