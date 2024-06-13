ممثل لبناني قدير في ذمة الله

غيب الموت اليوم الممثل اللبناني سليم جوهر، بعد معاناة مع المرض.



وسيصلّى على جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال، ويوارى الثرى في مدافن باب الرمل.

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