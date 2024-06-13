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فنون ومشاهير

ممثل لبناني قدير في ذمة الله

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:25
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غيب الموت اليوم الممثل اللبناني سليم جوهر، بعد معاناة مع المرض.

وسيصلّى على جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال، ويوارى الثرى في مدافن باب الرمل.
 
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فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

سليم حوهر

وفاة

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