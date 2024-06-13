بعد إصابته بالمرض وابتعاده عن التمثيل.. ما هي المفاجأة التي يُحضّرها طارق سويد؟

والجدير بالذكر، أنّ سويد أعلن خلال مقابلة، قبل فترة قصيرة، أنّه "مصاب بمرض "الإحتراق الوظيفي"، الذي أدخله في حالة إكتئاب.

بعد غياب لسنوات، يعود الممثل والكاتب طارق سويد الى عالم تقديم البرامج، عبر قناة "الجديد"، بعد الازمة الصحية التي أبعدته عن التمثيل والكتابة وتقديم البرامج، بحسب ما أفاد موقع "شاشات".