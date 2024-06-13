بعدما صفعه عمرو دياب... المعجب "المصفوع" يطالب بتعويض قدره 21 مليون دولار!

Advertisement

نال الشاب المصري أسامة سعد لقب "المعجب المصفوع من عمرو دياب"، بعد الحادثة الشهيرة الّتي ضجّ بها العالم العربي.ويطالب سعد الفنان المصري عمرو دياب بتعويضٍ مادي بعدما صفعه على وجهه في إحدى الحفلات، ووصل المبلغ الى ملايين الدولارات.وفي التفاصيل، قرر 50 محاميًا من محافظة الأقصر رفع ادعاء مدني ضد الفنان عمرو دياب يطالبونه فيه بدفع تعويض قدره 21 مليون دولار أميركي.وتمّ تحديد تاريخ 30 تموز المقبل موعداً للجلسة بهدف النظر بهذه القضية.