بسبب دخوله في علاقة حب جديدة... ممثل شاب يقتل رجلاً بتحريض من حبيبته!

Advertisement

يواجه ممثل هندي وحبيبته وعدد من مرافقيه تهمة القتل العمد، بسبب اعتدائهم على رجل انتقد عبر مواقع التواصل العلاقة العاطفية للممثل، متهماً حبيبته بخراب منزله الأسري، فانتقموا منه بالاعتداء عليه حتى الموت.وكان عامل توصيل طعام قد عثر قبل أيام على جثة في مصرف مياه الأمطار لأحد شوارع مقاطعة باتاناجيري الهندية. وبعد الإبلاغ، استطاعت تحقيقات الشرطة تحديد هوية القتيل، بعد إخضاعه لفحص لطب الشرعي.ونتيجة للفحص الشرعي تبين أن "رينوكاسوامي" قد تعرض للضرب المبرح بحزام وعصي، كما ارتطم بحائط أو جسم صلب، ما أدى إلى كسور متعددة في جميع عظام جسده، أسفرت عن وفاته على الفور.وبحسب المعلومات، اعتقل الممثل الهندي دارشان ثوغوديبا وحبيبته الممثلة بافيثرا جودا و11 شخصاً من حرسه أمس الأول، بعدما أظهرت التحقيقات ضلوعهم في الجريمة، فأعادوا تمثيل جريمتهم، أمس الأربعاء.وذكر موقع "أن دي تي في" الهندي أن رينوكاسوامي (33 عاماً) من محبي الممثل دارشان (47 عاماً)، اتهم جودا عبر أحد حساباتها على وسائل التواصل بأنها السبب بانفصال الممثل عن زوجته.ووفقاً ما أخبرت الشرطة الموقع بأنّ رينوكاسوامي توجه إلى جودا بعبارات غير لائقة ورسائل مسيئة فيها الكثير من الإهانة، ما أدى إلى غضب دارشان، وتوعده بالقضاء عليه بتحريض من الحبيبة، وهو ما حدث بالفعل.