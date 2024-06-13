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فنون ومشاهير
بعد غياب لسنوات.. محمد هنيدي يعود لدراما رمضان بعمل من انتاجه
Lebanon 24
13-06-2024
|
23:00
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بعد غياب لسنوات، يعود الفنان محمد هنيدي الى الدراما الرمضانية في مسلسل جديد.
وعلمت "لها" أن هنيدي يحضر حالياً، لمسلسل من إنتاجه، ليخرج من أزمة البحث عن منتج، ويعود به في الموسم الرمضاني المقبل.
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ويواصل حالياً التفاوض مع عدد من الفنانين للتعاقد على المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة.
وكان من المفترض أن يبدأ هنيدي تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "الاسترليني" كعنوان مؤقت، ليكون أول عمل سينمائي يصوّره هنيدي في السعودية بعد حصوله على جنسية المملكة، إلا أن التصوير توقف مؤقتاً ومن المقرر أن يعود للتصوير بعد عيد الأضحى المقبل.
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