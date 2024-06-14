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فنون ومشاهير

أطلت ببطن مكشوف ومنتفخ.. فنانة لبنانية ترقص بحماسة في آخر أيام حملها والجمهور: "مش مقبول" (صور)

Lebanon 24
14-06-2024 | 03:26
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أثارت نجمة ستار أكاديمي الفنانة مايا نعمة الجدل مُجددا، حيث نشرت فيديو عبر الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيه وهي ترقص برفقة تلميذاتها داخل النادي الرياضي.

وتعرّضت مايا لهجوم كبير حيث بدت بملابس رياضة مكشوفة البطن وهي في أواخر أيام حملها، الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين غير مقبول إطلاقا مشيرين إلى انها تعرض حياة الجنين للخطر.
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وكانت مايا أثارت جدلا واسعا في الأيام الماضية بعد مشاركتها في أحد المهرجانات في بيروت حيث أطلّت على المسرح بكامل طاقتها رغم أنها في الشهر الثامن من الحمل.

وتناقل روّاد الإنترنت لقطات لمايا وهي تغنّي وترقص بفستان ضيّق على المسرح، فبرز بطنها المنتفخ وسط تفاعلٍ كبير من قبل الحضور.

علما ان مايا هي رياضية بامتياز وتمارس الرياضة يوميا وهي بطلة في رياضة كمال الأجسام وتعلم الرقص.


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