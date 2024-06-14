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فنون ومشاهير

ممثل مصري يعترف: اللهجة اللبنانية سر انطلاقتي نحو النجومية

Lebanon 24
14-06-2024 | 08:04
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حضر الفنان المصري محمد أسامة "أوس أوس"، العرض الخاص لفيلمه الجديد "عصابة الماكس"، في إحدى دور السينما في القاهرة الجديدة.

وانطلق العرض الخاص والأول للفيلم المصري عصابة الماكس، مساء الخميس، بحضور أبطال وفريق العمل، بالإضافة إلى نجوم الرياضة والفن.
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وصرح أوس أوس قائلاً: "الفيلم يناسب أكثر الأسر والعائلات بالوطن العربي، لأنه كوميدي"، ووصفه بـ "اللذيذ"، مشيراً إلى أنه سينال إعجاب الجمهور.

أما عن فريق عمل "عصابة الماكس"، أعرب الفنان المصري عن إعجابه بموهبة الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد دور رئيس العصابة، مؤكداً أن هناك أعمالاً كثيرة جمعت بينهما سابقاً. وكشف "أوس أوس" أن دوره مختلف واستثنائي، حيث تقوم مهمته على قيادة أتوبيس العصابة "Family Travel"، لافتاً إلى أن أغلب مشاهده هي تصوير خارجي، ما استدعى قضاء وقت طويل في الخارج والسفر لأكثر من محافظة.

كما عبر أوس أوس، عن سعادته بجميع أفراد فريق العمل، ومن بينهم الفنانة روبي، التي وصفها بـ"المبدعة".

وعن النجاح الذي حققه بموسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، يقول أوس أوس: "اللهجة اللبنانية كانت بمثابة سر انطلاقتي نحو النجومية".

وأضاف "كنت متخوفاً من مسلسل كوبرا، لأنها تجربتي الأولى في التمثيل باللهجة اللبنانية، واستغرقت وقتاً وجهداً كبيراً في إتقانها، والحمد لله لاقت إعجاباً كبيراً من الناس، وخلف الكواليس كانوا بيضحكوا جداً".
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