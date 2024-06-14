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فنون ومشاهير

من اليونان صورٌ جديدة للممثلة اللبنانيّة.. هكذا تستمتع بوقتها مع المغنّي الأميركيّ الشاب

Lebanon 24
14-06-2024 | 08:39
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نشرت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، صورًا جديدة من عطلتها، وأطلت هذه المرة من منتجع "كافو تاكو" في ميكونوس، إحدى الجزر اليونانية، وذلك بعد أيام قليلة من تصدر اسمها "الترند" بعد ظهورها برفقة المغني الأميركي جو جوناس.
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وكتبت ليلى عبدالله: "استيقظت في ميكونوس".

من جهته، شارك جوناس صوراً له، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وهو يسبح وسط البحر، وقال: "أبحث عن ويلسون". (فوشيا)
 
 
 
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