من اليونان صورٌ جديدة للممثلة اللبنانيّة.. هكذا تستمتع بوقتها مع المغنّي الأميركيّ الشاب

Advertisement

نشرت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، صورًا جديدة من عطلتها، وأطلت هذه المرة من منتجع "كافو تاكو" في ميكونوس، إحدى الجزر اليونانية، وذلك بعد أيام قليلة من تصدر اسمها "الترند" بعد ظهورها برفقة المغني الأميركي جو جوناس.وكتبت ليلى عبدالله: "استيقظت في ميكونوس".من جهته، شارك جوناس صوراً له، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وهو يسبح وسط البحر، وقال: "أبحث عن ويلسون". (فوشيا)