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فنون ومشاهير

وفاة كاتب وسيناريست معروف... أُصيب بنوبة قلبيّة حادة (صورة)

Lebanon 24
14-06-2024 | 09:51
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توفي الكاتب والسيناريست السوري فؤاد حميرة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 59 عاماً، إثر نوبة قلبية حادّة في مصر.

ونعى كتّاب وممثلون سوريون وعرب، السيناريست السوري الذي قدّم قبل سنوات مسلسله الشهير "غزلان في وادي الذئاب"، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. (العربية)
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