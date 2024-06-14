29
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"في عالمين مختلفين للغاية"... زواج جورج كلوني وأمل علم الدين على وشك الإنهيار!
Lebanon 24
14-06-2024
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية أن جورج كلوني وأمل علم الدين يعيشان حياة منفصلة كزوجين بعد ما يقرب عقد على دخولهما القفص الذهبي.
وقال مصدر لموقع In Touch، إن جورج وأمل، اللذين سيحتفلان بمرور 10 سنوات على زواجهما في أيلول: "بدأ في الانهيار تحت الضغط".
Advertisement
وأضاف: "كلاهما مدمني العمل بشدة، لذا يبدو الأمر كما لو أنهما في فقاعتهما الصغيرة الخاصة، إنهما في عالمين مختلفين للغاية بنسبة 90 بالمائة من اليوم. إنهما يعيشان حياة منفصلة".
وأوضح المصدر أن جورج انتقل إلى مدينة نيويورك لمدة عام تقريبًا ليمثل في برودواي، بينما بقيت أمل في فيلا بحيرة كومو، والتي تبعد 4000 ميل عن مكان زوجها.
وأردف بقوله: "لقد أصبح الأمر أكثر تطرفًا منذ أن قام هو وصديقاه راندي جربر ومايكل ميلدمان ببيع شركة التكيلا الخاصة بهم، Casamigos، في عام 2017 مقابل بليون دولار. لذا من الواضح أنه لا يفعل ذلك (التمثيل في برودواي) من أجل المال. إنه يستمتع به حقًا ويمارسه بشكل عملي للغاية".
وتابع: "غالباً ما تسافر أمل ذهاباً وإياباً للعمل، الأمر الذي قد يصبح فوضوياً، لا أحد منهما يفكر مرتين في تخصيص 18 ساعة يوميًا للمشاريع التي يهتم بها. المرة الوحيدة التي يتعين عليهما فيها "التداخل" حقًا هي عندما يكونان في إجازة. ولكن عندما وجودهما معاً في بحيرة كومو، يكون لدى كل منهما موظفين وأصدقاء خاصين به، ولا يوجد الكثير من عمليات التقاطع بينهما".
وختم المصدر: "سعادة التوأم هي أهم أولوياتهما والطلاق في هذا الوقت سيكون كابوساً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
06:31 | 2024-06-14
14/06/2024 06:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
08:29 | 2024-06-14
14/06/2024 08:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
16:00 | 2024-06-13
13/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
11:54 | 2024-06-14
14/06/2024 11:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
15:53 | 2024-06-13
13/06/2024 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:00 | 2024-06-14
ممثل معروف جداً يتخلّى عن 11 مليون متابع في إنستغرام.. اليكم السبب
09:51 | 2024-06-14
وفاة كاتب وسيناريست معروف... أُصيب بنوبة قلبيّة حادة (صورة)
08:39 | 2024-06-14
من اليونان صورٌ جديدة للممثلة اللبنانيّة.. هكذا تستمتع بوقتها مع المغنّي الأميركيّ الشاب
08:05 | 2024-06-14
ممثلة سوريّة تُثير الجدل... رقصت بإثارة مع مُقدّم برامج لبنانيّ (فيديو)
08:04 | 2024-06-14
ممثل مصري يعترف: اللهجة اللبنانية سر انطلاقتي نحو النجومية
06:49 | 2024-06-14
بالفيديو... فنانة لبنانيّة: "ما معي مصاري"
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
14/06/2024 20:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
14/06/2024 20:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
14/06/2024 20:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24