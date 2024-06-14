ممثل معروف جداً يتخلّى عن 11 مليون متابع في إنستغرام.. اليكم السبب

حذف الفنان التركي جان يامان حسابه على "إنستغرام" في خطوة مفاجئة، لا سيما أن عدد متابعيه وصل إلى 11 مليون شخص، وأن شهرته تخطت حدود تركيا لتصل إلى العالم العربي وإيطاليا.

ووفقًا لوسائل إعلامية تركية، قرر النجم البالغ من العمر 35 عامًا حذف حسابه بسبب شعوره بأن وسائل التواصل الاجتماعي تضر أكثر مما تنفع، بالإضافة إلى تأثيرها على تركيزه في العمل.

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش أن يامان استغنى عن 11 مليون متابع رغبةً منه في الحفاظ على صحته.

وأشارت إلى أنه لا يزال يواصل تصوير أعماله في إيطاليا حتى شهرأيلول القادم. (الجديد)